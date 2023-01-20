Зеленский призвал участников "Рамштайна" предоставить Украине F16 и дальнобойные ракеты

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«Я призываю вас принять такие решения, которые могут лишить российское зло всякой силы. Вы можете начать такую политику сегодня. Это в ваших силах – сделать танковый «Рамштайн». Не торговаться по поводу того или иного количества танков, а начать принципиальные поставки, которые остановят российское зло. И мы также рассчитываем, что ваши следующие встречи войдут в историю как «Рамштайн» F16 и ракет дальнего радиуса действия», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в силах участников «Рамштайна» гарантировать такую артиллерию и такую ПВО, которые разобьют террор.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания в формате «Рамштайн», отметив, что может сотни раз поблагодарить их, но сотни этих «спасибо» не являются сотнями танков. Он отметил, что нужно ускориться по поставкам оружия, техники Украине.

Очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", началось 20 января в Германии.