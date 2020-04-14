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Зеленський закликав студентські самоврядування волонтерити у період карантину

Зеленський закликав студентські самоврядування волонтерити у період карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів студентських самоврядувань організуватись та допомагати людям похилого віку в період карантину. Про це він повідомив у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

"Я закликаю лідерів студентського самоврядування зв’язатися з оперативними штабами у ваших регіонах та долучитись до волонтерської допомоги", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що наразі подібну допомогу оказують студенти та курсанти Університету внутрішніх справ.

Нагадаємо, що в Україні понад 1000 студентів-медиків захотіли долучитися до боротьби з пандемією.

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