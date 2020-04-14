Зеленський закликав студентські самоврядування волонтерити у період карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів студентських самоврядувань організуватись та допомагати людям похилого віку в період карантину. Про це він повідомив у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
"Я закликаю лідерів студентського самоврядування зв’язатися з оперативними штабами у ваших регіонах та долучитись до волонтерської допомоги", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що наразі подібну допомогу оказують студенти та курсанти Університету внутрішніх справ.
Нагадаємо, що в Україні понад 1000 студентів-медиків захотіли долучитися до боротьби з пандемією.