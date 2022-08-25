Зеленський: за кожен обстріл – буде відповідь окупантам

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"Будемо тиснути на терористів по всіх фронтах – на передовій, на політичному фронті, в економічних питаннях, в інформаційній сфері. За кожен обстріл – буде відповідь окупантам. За Оріхів – буде. За Чаплино – буде. За Шепетівку – буде, за Миргород, за Харків, за Маріуполь і міста Донбасу, за усіх інших, по кому бʼють російські військові, буде їм відповідь", - сказав він.

Зеленський наголосив, що "росія підготувала і нашій державі, і Європі, і світу багато проблем, криз і катастроф. Але найбільшої катастрофи все ж зазнає вона сама, сама держава-терорист".

"Цей "Титанік" прийшов до свого айсбергу 24-го лютого, і як би вони не намагались залишитись на плаву – у них це не вийде. Вічна слава всім, хто бореться за свободу! Вічна слава всім нашим воїнам! Слава Україні!", - додав президент.

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