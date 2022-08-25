Зеленский: за каждый обстрел – будет ответ оккупантам

Цитата

"Будем давить на террористов по всем фронтам – на передовой, на политическом фронте, в экономических вопросах, в информационной сфере. За каждый обстрел – будет ответ оккупантам. За Орехов – будет. За Чаплино – будет. За Шепетовку – будет, за Миргород, за Харьков, за Мариуполь и города Донбасса, за всех остальных, по ком бьют российские военные, будет им ответ", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что "россия подготовила и нашему государству, и Европе, и миру много проблем, кризисов и катастроф. Но наибольшую катастрофу все же испытывает оно само, само государство-террорист".

"Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24-го февраля, и как бы они ни пытались остаться на плаву – у них это не получится. Вечная слава всем, кто борется за свободу! Вечная слава всем нашим воинам! Слава Украине!", - добавил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский об отключении ЗАЭС: россия поставила Украину и всех европейцев в ситуацию в шаге от радиационной катастрофы