Зеленський з послами G7 летить на Луганщину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський сьогодні разом з послами “Групи семи” в Україні відвідає Луганську область. Про це написав у Twitter голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає УНН.
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“Готуємось провести День пам’яті та примирення у Луганській області разом із Президентом Зеленським та колегами з Групи семи”, — написав дипломат.
Деталі
Маасікас оприлюднив світлину літака, на якому буде здійснено поїздку, а також документу з заголовком “Робоча поїздка Президента України В. Зеленського до Луганської області”. Текст документу відсутній.
Довідково
У суботу, 8 травня, Україна разом з Європою відзначатиме День пам’яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасницями. 9 травня в країні відзначать 76-у річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
У пам’ятні дати у столиці заплановані церемонії покладання квітів, тематичні виставки, зустріч з ветеранами бойових дій тощо.
Нагадаємо
Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів 9 травня, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців.