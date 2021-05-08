Зеленський з послами G7 летить на Луганщину

Цитата

“Готуємось провести День пам’яті та примирення у Луганській області разом із Президентом Зеленським та колегами з Групи семи”, — написав дипломат.

Деталі

Маасікас оприлюднив світлину літака, на якому буде здійснено поїздку, а також документу з заголовком “Робоча поїздка Президента України В. Зеленського до Луганської області”. Текст документу відсутній.

Довідково

У суботу, 8 травня, Україна разом з Європою відзначатиме День пам’яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасницями. 9 травня в країні відзначать 76-у річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У пам’ятні дати у столиці заплановані церемонії покладання квітів, тематичні виставки, зустріч з ветеранами бойових дій тощо.

Нагадаємо

Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів 9 травня, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців.