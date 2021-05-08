Зеленский с послами G7 летит в Луганскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский сегодня вместе с послами "Группы семи" в Украине посетит Луганскую область. Об этом написал в Twitter глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, передает УНН.
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"Готовимся провести День памяти и примирения в Луганской области совместно с Президентом Зеленским и коллегами из группы семи", - написал дипломат.
Детали
Маасикас обнародовал фотографию самолета, на котором будет осуществлено поездку, а также документ с заголовком "Рабочая поездка Президента Украины В. Зеленского в Луганскую область". Текст документа отсутствует.
Справка
В субботу, 8 мая, Украина вместе с Европой будет отмечать День памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами-участницами. 9 мая в стране отметят семьдесят шестую годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В памятные даты в столице запланированы церемонии возложения цветов, тематические выставки, встреча с ветеранами боевых действий и тому подобное.
Напомним
Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий 9 мая, к охране правопорядка будут привлечены более 11 000 правоохранителей.