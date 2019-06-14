Зеленський їде на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 15 червня відвідає Донецьку область з робочою поїздкою. Про це повідомили в прес-службі АП, передає УНН.
"У суботу, 15 червня, Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Донецьку область. Програмою передбачено відвідання Главою держави міста Маріуполь", - повідомили у прес-службі.
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Як повідомляв УНН, з'явилися подробиці запланованої зустрічі Зеленського та Меркель.
Як повідомляв УНН, в АП підтвердили дати візиту Зеленського до Франції та Німеччини.