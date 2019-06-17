Зеленський: Європа не може відчувати себе у повній безпеці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Європа не може відчувати себе у повній безпеці, поки Росія удає, що міжнародного права просто не існує. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає кореспондент УНН.
"Європа не може відчувати себе у повній безпеці поки Росія робить вигляд, що міжнародного права просто не існує. Франція та решта наших міжнародних партнерів знають та розуміють, що болить у кожного українця. Ніхто не хоче, щоб Україна ставала пороховою бочкою, де Крим та Донбас – бікфордів шнур", - сказав він.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не готова на переговори з сепаратистами, але готова продовжувати роботу в мінському форматі.