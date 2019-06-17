Україна не готова до діалогу з сепаратистами – Зеленський

Перед цим перекладач, яка перекладала слова Макрона, сказала від його імені: "Зеленський дав знаки зі свого боку, що він готовий іти на припинення вогню, готовий до діалогу з сепаратистами".

Однак Зеленський заперечив ці слова.

"Тут є невелика помилка. Ми не готові до діалогу з сепаратистами, саме так я почув переклад. Ми готові діяти в мінському форматі. Ми готові в мінському форматі продовжувати відносини. Ми готові припинити вогонь. Ми вже сказали: "припинення вогню", "звільнення полонених" – це найперше, що треба зробити", - наголосив він.

Раніше Зеленський під час офіційного візиту до Парижа закликав продовжувати санкції через ситуацію на Донбасі.