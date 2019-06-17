Украина не готова к диалогу с сепаратистами – Зеленский

Перед этим переводчик, которая переводила слова Макрона, сказала от его имени: "Зеленский дал знаки со своей стороны, что он готов идти на прекращение огня, готов к диалогу с сепаратистами".

Однако Зеленский опроверг эти слова.

"Здесь есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь. Мы уже сказали: "прекращение огня", "освобождение пленных" - это первое, что нужно сделать", - подчеркнул он.

Ранее Зеленский во время официального визита в Париж призвал продолжать санкции из-за ситуации в Донбассе.