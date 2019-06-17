Зеленский: Европа не может чувствовать себя в полной безопасности

"Европа не может чувствовать себя в полной безопасности пока Россия делает вид, что международного права просто не существует. Франция и остальные наши международные партнеры знают и понимают, что болит у каждого украинском. Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур", - сказал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не готова на переговоры с сепаратистами, но готова продолжать работу в минском формате.