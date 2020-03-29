Зеленський: є три сценарії розвитку коронавірусу, два з них медсистема України не витримає
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні є три сценарії розвитку подій в Україні на тлі пандемії коронавірусу, два з них медична система держави не витримає. Про це заявив у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
"Час усвідомити, що все це – не жарти. Сьогодні є три сценарії розвитку подій. Перший – від 3 до 5% одночасно захворівших на коронавірус – це дуже болючі цифри, але такий сценарій не є катастрофою, тож маємо бути зібраними та дисципліновано продовжити самоізоляцію., дотримуватись правил гігієни та не виходити на вулицю без потреби. Тоді ми переживемо цей шторм. Дрцгий сценарій – 25% хворих, третій – більше 50% одночасно хворих на коронавірус. Другого і тим паче третього сценарію наша медична система не витримає", - сказав Президент.
Зеленський підкреслив, що українські лікарі не витримають одночасного напливу такої кількості хворих.
"Кожен має усвідомити: карантин – це не канікули. Сонячна погода, парки, пляжі, шашлики – все це почекає, все це – ніщо у порівнянні з власним здоров’ям та життям", - наголосив він.
Нагадаємо, МОЗ визначив перелік лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.