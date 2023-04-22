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Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти цвк рф, "росбанку" та ще 40 осіб

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти цвк рф, "росбанку" та ще 40 осіб

Київ • УНН

 • 536469 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження персональних спеціальних економічних й інших санкцій щодо 40 фізичних та 382 юридичних осіб. До списку, зокрема, потрапили "росбанк", центральна виборча комісія рф, російські партії та політики, інформує УНН з посиланням на сайт ОП.

Деталі

Президент указом №235/2023 увів у дію рішення РНБО від 22 квітня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". У списку вказано 40 громадян росії, Швейцарії, Ірану та Республіки Малі.

Згідно з указом, також обмеження введені проти 60 юридичних осіб, зокрема проти так званого "міністерства у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих донецької народної республіки". Серед російських компаній, які потрапили під санкції є центральна виборча комісія рф, партії лдпр, "комуністична партія рф" та інші, "ВТБ-Девелопмент", ПАТ "росбанк".

Контроль за виконанням рішення Зеленський доручив покласти на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Згідно з указом №236/2023, лідер держави увів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій до 322 російських юридичних осіб, зокрема проти акціонерного товариства "Науково-виробнича корпорація "Космічні системи моніторингу, інформаційно-керуючі та електромеханічні комплекси", державного унітарного підприємства "Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв'язку".

Нагадаємо

В Україні введено санкції проти майже 5 тис фізичних осіб. Конфісковані кошти - 17 млрд грн спрямовані до цільового фонду бюджету України.

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