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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против цик рф, "росбанка" и еще 40 человек

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против цик рф, "росбанка" и еще 40 человек

Киев • УНН

 • 536465 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных специальных экономических и других санкций в отношении 40 физических и 382 юридических лиц. В список, в частности, попали "росбанк", центральная избирательная комиссия рф, российские партии и политики, информирует УНН со ссылкой на сайт ОП.

Детали

Президент указом №235/2023 ввел в действие решение СНБО от 22 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В списке указаны 40 граждан россии, Швейцарии, Ирана и Республики Мали.

Согласно указу, также ограничения введены против 60 юридических лиц, в том числе против так называемого "министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий донецкой народной республики". Среди российских компаний, которые попали под санкции есть центральная избирательная комиссия рф, партии лдпр, "коммунистическая партия рф" и другие, "ВТБ-Девелопмент", ПАО "росбанк".

Контроль за выполнением решения Зеленский поручил возложить на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Согласно указу №236/2023, лидер государства ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций к 322 российским юридическим лицам, в том числе против акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы", государственного унитарного предприятия "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи".

Напомним

В Украине введены санкции против почти 5 тыс. физических лиц. Конфискованные средства – 17 млрд грн направлены в целевой фонд бюджета Украины.

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