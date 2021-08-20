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Зеленський вважає, що запуск "Північного потоку-2" може підвищити ціни на газ для українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має використати час до запуску газопроводу "Північний потік-2" для захисту своїх інтересів та економічної безпеки, оскільки труба несе багато ризиків для України. Про це він розповів в інтерв'ю Washington Post, Liberation, Funke Media, "НВ" та "Новая газета", цитує Офіс президента, передає УНН.

Цитата

Глава держави зауважив, що тема “Північного потоку — 2” — серед пріоритетних у порядку денному його зустрічі з Президентом США Джозефом Байденом у Вашингтоні.

“Але це довгий шлях, навіть якщо до повного завершення „Північного потоку — 2“ залишається 1% робіт. Одна справа — побудувати газопровід, а інша — запустити його, на це потрібен час. Необхідно дотримуватися норм міжнародного права та міжнародних енергетичних стандартів. Потрібно враховувати також гарантії. Ми використаємо час для захисту власних інтересів”, — розповів Володимир Зеленський.

За його словами, навіть після закінчення будівництва цього трубопроводу є ймовірність, що він не запрацює.

Коментуючи наміри США та Німеччини інвестувати мільярд доларів у відновлювану енергетику України як компенсацію збитків від запуску проекту “Північний потік — 2”, Володимир Зеленський наголосив, що наша країна втратить від припинення транзиту газу через свою територію близько 2 млрд дол. на рік.

Крім того, може відбутися зростання цін на газ для українських споживачів, оскільки українським трубопроводом транспортуватиметься менше палива.

“Північний потік — 2” — це зброя. Москва може створити дефіцит поставок на ринку газу й тим самим підвищити ціну. У сучасному світі необов’язково купувати кулемети, щоб завдати шкоди країні. Досить використати економічні інструменти“, — зазначив Глава держави.

На думку Президента, Україна може перейти на відновлювані джерела енергії за кілька років, якщо будуть налагоджені процеси дешевого виробництва “зеленого” водню.

“Технічно ми навіть змогли б транспортувати „зелений“ водень по наших газопроводах. Але ми стоїмо ще на самому початку”, — резюмував він.

Додамо

У липні США і Німеччина досягли угоди про врегулювання спору з будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

Домовленостями передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску. Американська влада разом з тим залишили за собою право вживати заходів у разі “використання Росією енергетики як геополітичної зброї в Європі” і агресії стосовно України, заявили у Держдепартаменті.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу Україною, що закінчується в кінці 2024 року.

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