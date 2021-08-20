Зеленский считает, что запуск "Северного потока-2" может повысить цены на газ для украинцев

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Глава государства отметил, что тема “Северного потока — 2” — среди приоритетных в повестке дня его встречи с Президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне.

“Но это долгий путь, даже если до полного завершения „Северного потока — 2“ остается 1% работ. Одно дело — построить газопровод, а другое — запустить его, на это нужно время. Необходимо соблюдать нормы международного права и международных энергетических стандартов. Нужно учитывать также гарантии. Мы используем время для защиты собственных интересов”, — рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, даже после окончания строительства этого трубопровода есть вероятность, что он не заработает.

Комментируя намерения США и Германии инвестировать миллиард долларов в возобновляемую энергетику Украины в качестве компенсации убытков от запуска проекта “Северный поток — 2”, Владимир Зеленский отметил, что наша страна потеряет от прекращения транзита газа через свою территорию около 2 млрд долл. в год.

Кроме того, может произойти рост цен на газ для украинских потребителей, поскольку украинским трубопроводом будет транспортироваться меньше топлива.

“Северный поток — 2” — это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире не обязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты“, — отметил Глава государства.

По мнению Президента, Украина может перейти на возобновляемые источники энергии через несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства “зеленого” водорода.

“Технически мы даже смогли бы транспортировать „зеленый“ водород по нашим газопроводам. Но мы стоим еще в самом начале”, — резюмировал он.

Добавим

В июле США и Германия достигли соглашения об урегулировании спора по строительству газопровода “Северный поток-2”.



Договоренностями предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае “использования Россией энергетики как геополитической оружия в Европе” и агрессии по отношению к Украине, заявили в Госдепартаменте.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа Украине, истекающий в конце 2024 года.