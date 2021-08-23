Зеленський вважає, що війна за Україну була б у будь-якому випадку

Цитата

“Мені складно сказати, чи можна було уникнути цієї війни. Напевно, вона б була тією чи іншою мірою, в той чи інший час, не обов’язковою саме тоді, коли вона почалась. Сьогодні є інші війни, інші формати війн. Економічні війни. Сьогодні є кібервійни. Вони вбивають бізнеси, але не вбивають людей, але потім економічні війни призводять до того, що у людей нема чого їсти, і люди вмирають, мігрують, кидають свої містечка. Тому складно сказати, який формат війни за незалежність був би в країні. Думаю, що він був би. Без кровопролиття? Не знаю, складно сказати. Тому що багато причин цієї війни, я вважаю”, — розповів Зеленський.

На його думку, нікому не потрібна така велика, багата та сильна країна, як Україна, окрім українців.

“Тому я і сказав, що іноді війни, вони інші, вони більш цивілізовані, ніж та війна, яка у нас між Росією та Україною. Ми навіть не бачимо, як у тебе руйнують зброю якусь, чи роблять все, щоб у тебе не було флоту, чи роблять так, щоб у тебе не було, наприклад, енергетичної самостійності. Війни, вони дуже-дуже різні. Різні країни захищаючи свої ринки, і бажаючи бути впливовими у тому чи іншому напрямку, можуть знищити тебе, знищити незалежність. Тому що незалежність України — вона ж, так, перш за все кордони та люди, території. Але не тільки. Я про це сказав, що іноді люди просто не можуть жити на тій чи іншій території. Чому? Немає роботи. Люди, знаєте як у всьому світі, їдуть з села. Так само як і з інших секторів промисловості. Люди їдуть. І тому війна за Україну, українців була б в тому чи іншому випадку”, — сказав Зеленський.

Доповнення

7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в межах операції із захоплення півострова. Незаконна спроба анексії АР Крим та міста Севастополя, а також подальше розв’язання збройного конфлікту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямованого на руйнування української державності, вказували у МЗС.

Як повідомили в ЮНІСЕФ Україна, протягом семи років воєнного конфлікту на сході України від мін та вибухових речовин постраждало 192 дитини.