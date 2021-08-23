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Зеленский считает, что война за Украину была бы в любом случае

Зеленский считает, что война за Украину была бы в любом случае

Киев  •  УНН

 • 24088 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Война за Украину и украинцев была бы в любом случае, но ее формат мог бы быть другим. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мне сложно сказать, можно ли было избежать этой войны. Наверное, она бы была в той или иной степени, в то или иное время, не обязательной именно тогда, когда она началась. Сегодня есть другие войны, другие форматы войн. Экономические войны. Сегодня кибервойны. Они убивают бизнес, но не убивают людей, но потом экономические войны приводят к тому, что у людей нечего есть, и люди умирают, мигрируют, оставляют свои города. Поэтому сложно сказать, какой формат войны за независимость был бы в стране. Думаю, что он был. Без кровопролития? Не знаю, сложно сказать. Потому что много причин этой войны, я считаю", - рассказал Зеленский.

По его мнению, никому не нужна такая большая, богатая и сильная страна, как Украина, кроме украинцев.

"Поэтому я и сказал, что иногда войны, они другие, они более цивилизованные, чем та война, которая у нас между Россией и Украиной. Мы даже не видим, как у тебя разрушают оружие какое-то, делают все, чтобы у тебя не было флота, делают так, чтобы у тебя не было, например, энергетической самостоятельности. Войны, они очень-очень разные. Разные страны защищая свои рынки, и желая быть влиятельными в том или ином направлении, могут уничтожить тебя, уничтожить независимость. Потому что независимость Украины - она же, так, прежде всего границы и люди, территории. Но не только. Я об этом сказал, что иногда люди просто не могут жить на той или иной территории. Почему? Нет работы. Люди, знаете как во всем мире, уезжают из села. Так же как и из других секторов промышленности. Люди уезжают. И поэтому война за Украину, украинцев была бы в том или ином случае", - сказал Зеленский.

Дополнение

7 лет назад, 20 февраля 2014 года, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова. Незаконная попытка аннексии АР Крым и города Севастополя, а также дальнейшее решение вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности, указывали в МИД.

Как сообщили в ЮНИСЕФ Украины, в течение семи лет военного конфликта на востоке Украины от мин и взрывчатых веществ пострадало 192 ребенка.

Украинские Национальные Новости

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