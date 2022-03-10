Зеленський вважає, що у разі захоплення України Росія може спробувати знищити народ

Деталі

На запитання якщо Росія візьме Україну, що Путін може зробити з країною, Зеленський відповів: “Ви і так бачите, що вони роблять. Якщо вони воюють реактивною артилерією проти дитячих садочків і крилатими ракетами проти житлових будинків, то вони можуть зробити взагалі все що завгодно. Просто знищити народ. Бували ж в історії приклади, коли намагались знищити або навіть знищували народи. Але вони цього не зможуть зробити. Україна і світ разом мають силу, щоб відбити це підле вторгнення”.

Зеленський зазначив, що Росія хоче пошматувати Європу так само як і Україну.

Цитата

“Ви чули, що вони у Москві говорили останніми роками? Ви чули коли-небудь, щоб вони поважали Європу? Щоб вони визнавали Європу силою, з якою треба мати відносини на рівних і на основі міжнародного права? Насправді вони хочуть пошматувати Європу так само, як і Україну. Вони вже анонсують це. Послухайте, що розповідають їхні пропагандисти. У них навіть у церквах бувають проповіді про підкорення інших держав. Молдови, Грузії, держав Балтії. Я впевнений, що є загроза і для Польщі. Насправді увесь континент у небезпеці, поки Росія має можливість нападати на іншу державу”, - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявив, що Україна захищає європейські цінності на своїй території, які поділяють усі сучасні люди. Якщо Європа дозволить російській армії їх знищити, кінець настане для всього континенту.