Зеленский считает, что в случае захвата Украины Россия может попытаться уничтожить народ

Детали

На вопрос если Россия возьмет Украину, что Путин может сделать со страной, Зеленский ответил: “Вы и так видите, что они делают. Если они воюют реактивной артиллерией против детских садов и крылатыми ракетами против жилых домов, то они могут сделать вообще все что угодно. Просто уничтожить народ. Бывали же в истории примеры, когда пытались уничтожить или даже уничтожали народы. Но они этого не смогут сделать. Украина и мир вместе имеют силу, чтобы отразить это подлое вторжение”.

Зеленский отметил, что Россия хочет растерзать Европу так же как и Украину.

Цитата

“Вы слышали, что они в Москве говорили в последние годы? Вы слышали когда-нибудь, чтобы они уважали Европу? Чтобы они признавали Европу силой, с которой надо иметь отношения на равных и на основе международного права? На самом деле они хотят растерзать Европу так же, как и Украину. Они уже анонсируют это. Послушайте, что рассказывают их пропагандисты. У них даже в церквях бывают проповеди о покорении других государств. Молдовы, Грузии, государств Балтии. Я уверен, что есть угроза и для Польши. На самом деле весь континент в опасности, пока Россия имеет возможность нападать на другое государство”, - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что Украина защищает европейские ценности на своей территории, которые разделяют все современные люди. Если Европа позволит русской армии их уничтожить, конец наступит для всего континента.