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Зеленський: Україна захищає європейські цінності, якщо Європа дозволить Росії їх знищити - кінець настане для всіх

Зеленський: Україна захищає європейські цінності, якщо Європа дозволить Росії їх знищити - кінець настане для всіх

Київ • УНН

 • 212165 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Україна захищає європейські цінності на своїй території, які поділяють усі сучасні люди. Якщо Європа дозволить російській армії їх знищити, кінець настане для всього континенту. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю АВС, пише УНН.

Цитата

“Українці захищають свої цінності, які поділяють усі сучасні люди, не лише молоде населення, а й усі люди, які насолоджуються життям, і ми маємо на це право. Ми захищаємо цінності, які поділяють усі, незалежно від того, якою мовою ви говорите або де живете, і ми захищаємо ці цінності сьогодні. І я знаю, що якщо ви дозволите російській армії знищити ці цінності, це буде кінець, тому що українці зберігають ці цінності, так само як і європейці”, - заявив Зеленський.

Деталі

Президент прокоментував бажання президента росії Володимира Путіна денацифікувати український народ. Голова української держави заявив, що в даному випадку – це знищення нації.

“У нинішньому світі ми маємо різні національності, але загалом у нас одна нація, це людська нація, нація людей. Отже, денацифікація в цих випадках є чистим нацизмом, що нищить націю України. Те саме сталося в 1940-х роках з Німеччиною. Вони денацифікували єврейський народ, а зараз Росія робить те саме. Я в шоці. Я навіть не знав, що в нинішньому світі можна робити такі речі”, - додав він.

Зеленський вважає, що всі, хто прийшли на українську землю - є воєнними злочинцями.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю АВС також заявив, якщо окупантам вдасться зайти у великі міста України, їм не вдасться їх захопити, оскільки росіяни зіштовхнуться з народним опором та народною війною.

Українські Національні Новини

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