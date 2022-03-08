Зеленский: Украина защищает европейские ценности, если Европа позволит России их уничтожить - конец наступит для всех
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Украина защищает европейские ценности на своей территории, которые разделяют все современные люди. Если Европа позволит российской армии их уничтожить, конец наступит для всего континента. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью АВС, пишет УНН.
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“Украинцы защищают свои ценности, которые разделяют все современные люди, не только молодое население, но и все люди, которые наслаждаются жизнью, и мы имеем на это право. Мы защищаем ценности, которые разделяют все, независимо от того, на каком языке вы говорите или где живете, и мы защищаем эти ценности сегодня. И я знаю, что если вы позволите российской армии уничтожить эти ценности, это будет конец, потому что украинцы хранят эти ценности, так же как и европейцы”, - заявил Зеленский.
Детали
Президент прокомментировал желание президента россии Владимира Путина "денацифицировать" украинский народ. Глава украинского государства заявил, что в данном случае - это уничтожение нации.
“В нынешнем мире мы имеем разные национальности, но в целом у нас одна нация, это человеческая нация, нация людей. Итак, денацификация в этих случаях является чистым нацизмом, что уничтожает нацию Украины. То же самое произошло в 1940-х годах с Германией. Они денацифицировали еврейский народ, а сейчас Россия делает то же самое. Я в шоке. Я даже не знал, что в нынешнем мире можно делать такие вещи”, - добавил он.
Зеленский считает, что все, кто пришли на украинскую землю - являются военными преступниками.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью АВС также заявил, если оккупантам удастся зайти в крупные города Украины, им не удастся их захватить, поскольку россияне столкнутся с народным сопротивлением и народной войной.