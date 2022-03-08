Зеленский: Украина защищает европейские ценности, если Европа позволит России их уничтожить - конец наступит для всех

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“Украинцы защищают свои ценности, которые разделяют все современные люди, не только молодое население, но и все люди, которые наслаждаются жизнью, и мы имеем на это право. Мы защищаем ценности, которые разделяют все, независимо от того, на каком языке вы говорите или где живете, и мы защищаем эти ценности сегодня. И я знаю, что если вы позволите российской армии уничтожить эти ценности, это будет конец, потому что украинцы хранят эти ценности, так же как и европейцы”, - заявил Зеленский.

Детали

Президент прокомментировал желание президента россии Владимира Путина "денацифицировать" украинский народ. Глава украинского государства заявил, что в данном случае - это уничтожение нации.

“В нынешнем мире мы имеем разные национальности, но в целом у нас одна нация, это человеческая нация, нация людей. Итак, денацификация в этих случаях является чистым нацизмом, что уничтожает нацию Украины. То же самое произошло в 1940-х годах с Германией. Они денацифицировали еврейский народ, а сейчас Россия делает то же самое. Я в шоке. Я даже не знал, что в нынешнем мире можно делать такие вещи”, - добавил он.

Зеленский считает, что все, кто пришли на украинскую землю - являются военными преступниками.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью АВС также заявил, если оккупантам удастся зайти в крупные города Украины, им не удастся их захватить, поскольку россияне столкнутся с народным сопротивлением и народной войной.