Зеленський вважає, що переговори з Путіним можуть остаточно запобігти ескалації

Цитата:

“Україна може стверджувати це абсолютно впевнено. Зараз у Європі є тільки одна війна — проти нашої країни. Вона триває вже восьмий рік на українському Донбасі. І це треба обов’язково вирішувати. Можливо, щоб остаточно запобігти ескалації, нам, додатково до наявних форматів, сьогодні потрібні й прямі президентські переговори”, — сказав Зеленський, якого цитує пресслужба Президента.

Він наголосив, що Україна точно знає, як прийти до миру, але потрібна політична воля іншої сторони.

“Зустріч обов’язково відбудеться. Вона потрібна для того, щоб припинити війну на Донбасі та пройти увесь шлях до чесного й тривалого миру. Але яким має бути порядок денний на цих переговорах? Які саме кроки приведуть нас до миру? Де й коли ці кроки будуть погоджені? Це відкриті питання, і відповіді на них отримаємо, на мою думку, відразу після того, як почнуться прямі консультації між Офісом Президента України та Адміністрацією Президента Росії. Зі свого боку я всі відповідні розпорядження щодо організації консультацій керівникові Офісу Андрію Єрмаку вже віддав”, — розповів Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський заявив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним обов’язково відбудеться. Він хоче провести її у Ватикані.

Контекст

Зеленський 20 квітня у своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

У відповідь президент РФ Володимир Путін 22 квітня відмовився щодо зустрічі на Донбасі, заявивши про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час — у Москві, а щодо Донбасу порадив спочатку поговорити з “ДНР” і “ЛНР”.

Після цього в Офісі Президента УНН повідомили, що Президент України Володимир Зеленський відповість на заяву російського лідера Володимира Путіна про готовність обговорити двосторонні відносини. 26 квітня Зеленський доручив керівнику ОП Андрію Єрмаку організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним.

На тлі таких заяв ватажки “ДНР” і “ЛНР” і собі запросили Зеленського на Донбас. Можливість таких перемовин спочатку відкинув представник української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович. “Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими “ЛНР” і “ДНР” не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі “фантастика на другому поверсі”, — сказав він в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Про те, що не розмовлятиме з терористами, заявив і Зеленський.



