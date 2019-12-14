Зеленський вшанував ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятного знаку “Воїнам Чорнобиля” та меморіального кургану “Героям Чорнобиля”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Офісу Президента.
“У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятного знаку „Воїнам Чорнобиля“ та меморіального кургану „Героям Чорнобиля“”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Глава держави, голова Верховної Ради Дмитро Разумков та Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання.
Нагадаємо, аварія на Чорнобильській атомній електростанції стався 26 квітня 1986 року. У результаті вибуху на чорнобильському реакторі Україна зазнала серйозних та довготривалих наслідків. Зокрема, було назавжди поховано безліч дрібних селищ та міст, уряд був змушений вивести із сільськогосподарського обороту понад 5 млн. га землі. Радіація поширилася на території України, Білорусії, Росії, країн Прибалтики та Скандинавії.
Також нагадаємо, у Раді вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв Чорнобильської катастрофи.