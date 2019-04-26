У Раді вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв Чорнобильської катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Верховній Раді України хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів та жертв Чорнобильської катастрофи, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні, 26 квітня, минає 33 роки від наймасштабнішої екологічної і техногенної катастрофи в новітній історії — аварії на Чорнобильській АЕС. Тисячі наших співвітчизників залишили свої домівки, сотні родин втратили рідних через невидиму променеву хворобу. Сьогодні ми вшановуємо героїв-ліквідаторів та жертв аварії на Чорнобильській АЕС”, — зазначив Парубій.
Нагадаємо, сьогодні проходить Міжнародний день пам’яті Чорнобильської катастрофи.
Як повідомляв УНН, з дня катастрофи минуло вже 33 роки.
Це подія, яку згодом назвали трагедією ХХ століття, стала найбільшою техногенною катастрофою. Тоді під час вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС стався великий викид радіоактивних речовин в навколишнє середовище. Сила вибуху прирівнювалася до 500-та бомбам — таким, які колись були скинуті на Хіросіму.