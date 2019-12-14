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Зеленский почтил ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Зеленский почтил ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Киев  •  УНН

 • 13767 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку „Воинам Чернобыля“ и мемориальному кургану „Героям Чернобыля“”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Глава государства, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и Премьер-министр Алексей Гончарук почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.

Напомним, авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на чернобыльской реакторе Украины получила серьезные и длительные последствия. В частности, было навсегда похоронено множество мелких поселков и городов, правительство было вынуждено вывести из сельскохозяйственного оборота более 5 млн. га земли. Радиация распространилась на территории Украины, Беларуси, России, стран Прибалтики и Скандинавии.

Также напомним, в Раде почтили минутой молчания память жертв Чернобыльской катастрофы.

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