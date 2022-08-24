Зеленський вручив Джонсону Орден Свободи

Цитата

«Сьогодні у День нашої Незалежності, який ми відзначаємо попри все, я маю честь вручити Борису від імені всіх українців Орден Свободи. Ця нагорода повністю відображає все те, що Борис робив, робить для нашої країни і для всієї Європи», - сказав Зеленський вручаючи Джонсону орден.

Деталі

Джонсон подякував українському народу за орден.

Доповнення

У День Незалежності до Києва приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Велика Британія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги вартістю 54 млн фунтів стерлінгів.