Зеленський вручив Джонсону Орден Свободи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський нагородив прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона українським Орденом Свободи. Він вручив йому нагороду під час спільного брифінгу в Києві, передає УНН.
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«Сьогодні у День нашої Незалежності, який ми відзначаємо попри все, я маю честь вручити Борису від імені всіх українців Орден Свободи. Ця нагорода повністю відображає все те, що Борис робив, робить для нашої країни і для всієї Європи», - сказав Зеленський вручаючи Джонсону орден.
Деталі
Джонсон подякував українському народу за орден.
Доповнення
У День Незалежності до Києва приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Велика Британія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги вартістю 54 млн фунтів стерлінгів.