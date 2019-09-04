Зеленський вніс законопроект щодо кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону щодо кримінальної відповідальності за незаконне видобування бурштину, передає УНН із посиланням на сайт парламенту.
Так, Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконне видобування бурштину або переміщення його через митний кордон України зареєстровано сьогодні під номером 2059.
Ініціатор законопроекту — Президент України Володимир Зеленський.
Проект закону визначений Зеленським як невідкладний. Наразі документ одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву.
Профільним комітетом у цьому питанні визначено Комітет з питань правоохоронної діяльності.
Поки що тексту законопроекту на сайті ВР немає.
Нагадаємо, раніше Зеленський доручив, щоб до 1 грудня в Україні мають бути розроблені і ухвалені в парламенті закони про легалізацію грального бізнесу й видобутку бурштину.