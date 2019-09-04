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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111476 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122250 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113793 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119793 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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5 марта, 17:33 • 150793 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150412 просмотра

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Зеленский внес законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря

Зеленский внес законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря

Киев  •  УНН

 • 11872 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря, передает УНН со ссылкой на сайт парламента.

Так, проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещение его через таможенную границу Украины зарегистрирован сегодня под номером 2059.

Инициатор законопроекта - Президент Украины Владимир Зеленский.

Проект закона определен Зеленским как неотложный. Сейчас документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Профильным комитетом в этом вопросе определен Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Пока текста законопроекта на сайте ВР нет.

Напомним, ранее Зеленский поручил, чтобы до 1 декабря в Украине должны быть разработаны и приняты в парламенте законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

Украинские Национальные Новости

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