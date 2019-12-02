Зеленський вніс до ВР законопроект про "злодіїв в законі"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.
Ініційований Президентом проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою зареєстровано під №2513 від 2 грудня.
"Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою" сприятиме збільшенню ефективності протидії правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю. Це сприятиме зменшенню впливу на важливі суспільні та політичні процеси з боку "злодіїв у законі", зниженню соціальної напруги, зростанню довіри населення до правоохоронних органів та держави в цілому, стабілізації суспільно-політичної обстановки в державі, а також створить умови для сталого розвитку, впровадження ефективних реформ, економічного та соціального добробуту населення", - сказано у пояснювальній записці до законопроекту.
Нагадаємо, Гончарук вніс до ВР зміни до законодавства щодо управління на митниці та в податковій.