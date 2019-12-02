Зеленский внес в ВР законопроект о "ворах в законе"

Инициированный Президентом проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом зарегистрировано под №2513 от 2 декабря.

"Принятие проекта Закона Украины" О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом "будет способствовать увеличению эффективности противодействия правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью. Это будет способствовать уменьшению влияния на важные общественные и политические процессы со стороны" воров в законе "снижению социальной напряженности, росту доверия населения к правоохранительным органам и государства в целом, стабилизации общественно-политической обстановки в государстве, а также создаст условия дл я устойчивого развития, внедрения эффективных реформ, экономического и социального благосостояния населения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, Гончарук внес в ВР изменения в законодательство относительно управления на таможне и в налоговой.