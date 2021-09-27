Зеленський вніс до ВР низку законопроектів про соцзахист політв’язнів та членів їхніх сімей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей”, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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Зокрема, документ покликаний створити законодавчі механізми для соціального та правового захисту осіб, які втратили свободу внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх родин.
Також, законопроект передбачає утворення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України, а також визначає її повноваження.
Зеленський також вніс до парламенту два законопроекти, пов’язані із вищезазначеним. Один із них передбачає впровадження адмінвідповідальності за невиконання вимог комісії, а інший визначає особливості застосування положень Податкового кодексу щодо доходів, отриманих відповідно до закону про соціальний і правовий захист політв’язнів.
“Проект змін до Податкового кодексу України визначає особливості застосування положень Податкового кодексу щодо доходів, виплачених (наданих) за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Закону України „Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей“”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше УНН писав, що у російських в’язницях кількість українських політв’язнів збільшилася з минулого року до 135 осіб.