Зеленський вніс до ВР низку законопроектів про соцзахист політв’язнів та членів їхніх сімей

Деталі

Зокрема, документ покликаний створити законодавчі механізми для соціального та правового захисту осіб, які втратили свободу внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх родин.

Також, законопроект передбачає утворення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України, а також визначає її повноваження.

Зеленський також вніс до парламенту два законопроекти, пов’язані із вищезазначеним. Один із них передбачає впровадження адмінвідповідальності за невиконання вимог комісії, а інший визначає особливості застосування положень Податкового кодексу щодо доходів, отриманих відповідно до закону про соціальний і правовий захист політв’язнів.

“Проект змін до Податкового кодексу України визначає особливості застосування положень Податкового кодексу щодо доходів, виплачених (наданих) за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Закону України „Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей“”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше УНН писав, що у російських в’язницях кількість українських політв’язнів збільшилася з минулого року до 135 осіб.