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Зеленский внес в ВР ряд законопроектов о соцзащите политзаключенных и членов их семей

Киев  •  УНН

 • 15210 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей", передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

В частности, документ призван создать законодательные механизмы для социальной и правовой защиты лиц, утративших свободу в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.

Также законопроект предусматривает создание Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет его полномочия.

Зеленский также внес в парламент два законопроекта, связанные с вышеупомянутым. Один из них предусматривает внедрение административной ответственности за невыполнение требований комиссии, а другой определяет особенности применения положений Налогового кодекса относительно доходов, полученных в соответствии с законом о социальной и правовой защите политзаключенных.

"Проект изменений в Налоговый кодекс Украины определяет особенности применения положений Налогового кодекса относительно доходов, выплаченных (предоставленных) за счет средств государственного бюджета в соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей"", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее УНН писал, что в российских тюрьмах количество украинских политзаключенных увеличилась с прошлого года до 135 человек.

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