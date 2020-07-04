Зеленський висловився щодо необхідності подальшого реформування поліції

"Очевидні успіхи у зміцненні правоохоронних функцій поліції не затьмарюють потребу у її подальшому реформуванні, доведенні роботи до рівня колег із провідних країн світу, удосконаленні механізмів діяльності, формуванні поваги й довіри людини та громадянина", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, Президент додав, що держава і суспільство вдячні поліції за дієву допомогу у дотриманні карантинних обмежень та боротьбі з пандемією COVID-19.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників та ветеранів Національної поліції України і побажав родинного затишку і спокійних буднів.

Як повідомляв УНН, Національна поліція України відзначає п'яту річницю.