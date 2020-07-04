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Національна поліція України відзначає п'яту річницю

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Сьогодні Національній поліції України виповнюється 5 років. Перші поліцейські склали присягу на вірність українському народові - 4 липня 2015 року і вважається, що цей день - День народження сучасної української поліції, передає УНН із посиланням на повідомлення МВС у Facebook.

Як відзначили у МВС, за п'ять років було багато перемог і помилок, злетів і падінь. Однак, тисячі молодих поліцейських щодня виходять на вулиці міст, щоб рятувати всіх і кожного.

"Зі святом всіх причетних, хто готовий прийти на допомогу 24/7, для кого гасло "Служити і захищати" - це основний закон, хто щодня робить нашу державу трішечки безпечнішою.

Поліцейські, зі святом!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2019 році штат Нацполіції нараховував близько 130 тисяч людей.

Українські Національні Новини

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