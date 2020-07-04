Национальная полиция Украины отмечает пятую годовщину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Сегодня Национальной полиции Украины исполняется 5 лет. Первые полицейские приняли присягу на верность украинскому народу - 4 июля 2015 года и считается, что этот день - День рождения современной украинской полиции, передает УНН со ссылкой на сообщение МВД в Facebook.
Как отметили в МВД, за пять лет было много побед и ошибок, взлетов и падений. Однако, тысячи молодых полицейских ежедневно выходят на улицы городов, чтобы спасать всех и каждого.
“С праздником всех причастных, кто готов прийти на помощь 24/7, для кого лозунг ”Служить и защищать“ - это основной закон, кто ежедневно делает наше государство немного безопаснее.
Полицейские, с праздником!” - говорится в сообщении.
Напомним, в 2019 году штат Нацполиции насчитывал около 130 тыс. человек.