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Зеленський побажав співробітникам поліції спокійних буднів

Зеленський побажав співробітникам поліції спокійних буднів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників та ветеранів Національної поліції України і побажав родинного затишку і спокійних буднів, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

"Шановні поліцейські та ветерани поліції! Щоденною напруженою та ризикованою працею Національна поліція утверджує себе як сучасна та ефективна правоохоронна структура, діяльність якої спрямована на забезпечення публічної безпеки й порядку, охорону прав і свобод людини, зміцнення законності, захист інтересів суспільства та держави, протидію злочинності", - зазначив Зеленський.

Разом зі Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями поліцейські мужньо протистоять збройній агресії на сході, проявляючи особисту хоробрість, звитягу та відданість Українському народові, додав Президента.

За словами Зеленського, держава і суспільство вдячні поліції за дієву допомогу у дотриманні карантинних обмежень та боротьбі з пандемією COVID-19.

"Очевидні успіхи у зміцненні правоохоронних функцій поліції не затьмарюють потребу у її подальшому реформуванні, доведенні роботи до рівня колег із провідних країн світу, удосконаленні механізмів діяльності, формуванні поваги й довіри людини та громадянина.

Кадри у свої ряди поліція добирає з народу, служить народові і захищає народ", - зазначено у вітанні.

Президент також побажав вартовим правопорядку "міцного здоров'я, наполегливості й рішучості у нелегкій та небезпечній службі, родинного затишку і спокійних буднів".

Нагадаємо, Національна поліція України відзначає п'яту річницю.

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