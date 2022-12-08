Зеленський вірить у мир наступного року — Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вірить, що наступного року настане мир та закінчення війни між Україною та росією. Він заявив про це виданню Politico, яке визнало його найвпливовішою людиною Європи, пише УНН.
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Видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі — він очолив щорічний рейтинг POLITICO 28, у якому журналісти називають людей, які визначають вигляд континенту.
У своїй заяві з нагоди присудження цього рейтингу Зеленський висловив сподівання на настаня миру вже наступного року.
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“Я вірю, що українці будуть найвпливовішими і наступного року, але вже у мирний час”, — сказав Зеленський.
“Українська армія, яка нас захищає на полі бою — це номер один”, — також заявив Зеленський. Він подякував “всім друзям у Європі, які допомагають нам зберегти стабільність і допомагають мільйонам пройти через цей жахливий час”.
У середу російський президент володимир путін заявив, що військові дії Москви в Україні можуть стати “тривалим процесом”, але не назвав конкретних термінів їх завершення.
Додамо
У вівторок Зеленський також був названий людиною року за версією журналу Time.