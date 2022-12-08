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Зеленский верит в мир в следующем году — Politico

Зеленский верит в мир в следующем году — Politico

Киев • УНН

 • 1541760 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский верит, что в следующей году настанет мир и окончание войны между Украиной и россией. Он заявил об этом изданию Politico, которое признало его самым влиятельным человеком Европы, пишет УНН.

Детали

Издание Politico признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе – он возглавил ежегодный рейтинг POLITICO 28, в котором журналисты называют людей, определяющих облик континента.

В своем заявлении по случаю присуждения этого рейтинга Зеленский выразил надежду на наступление мира уже в следующем году.

Цитата

"Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время", - сказал Зеленский.

"Украинская армия, которая нас защищает на поле боя – это номер один", - также заявил Зеленский. Он поблагодарил "всех друзей в Европе, которые помогают нам сохранить стабильность и помогают миллионам пройти через это ужасное время".

В среду российский президент владимир путин заявил, что военные действия Москвы в Украине могут стать "длительным процессом", но не назвал конкретных сроков их завершения.

Добавим

Во вторник Зеленский также был назван человеком года по версии журнала Time.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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