Зеленский верит в мир в следующем году — Politico
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский верит, что в следующей году настанет мир и окончание войны между Украиной и россией. Он заявил об этом изданию Politico, которое признало его самым влиятельным человеком Европы, пишет УНН.
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Издание Politico признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе – он возглавил ежегодный рейтинг POLITICO 28, в котором журналисты называют людей, определяющих облик континента.
В своем заявлении по случаю присуждения этого рейтинга Зеленский выразил надежду на наступление мира уже в следующем году.
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"Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время", - сказал Зеленский.
"Украинская армия, которая нас защищает на поле боя – это номер один", - также заявил Зеленский. Он поблагодарил "всех друзей в Европе, которые помогают нам сохранить стабильность и помогают миллионам пройти через это ужасное время".
В среду российский президент владимир путин заявил, что военные действия Москвы в Украине могут стать "длительным процессом", но не назвал конкретных сроков их завершения.
Добавим
Во вторник Зеленский также был назван человеком года по версии журнала Time.