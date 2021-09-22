Зеленський вимагає повноцінних дебатів у межах українського питання на 76-ї сесії ГА ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Для України важливо, щоб протягом 76-ї сесії Генеральної Асамблеї держави-члени провели повноцінні дебати у межах українського пункту “Ситуація на тимчасово окупованих територіях України”. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, міністром закордонних справ Мальдівської Республіки Абдуллою Шахідом, передає УНН.
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“Для України важливо, щоб протягом 76-ї сесії Генеральної Асамблеї під вашим головуванням держави-члени провели повноцінні дебати у межах українського пункту “Ситуація на тимчасово окупованих територіях України”, — сказав Глава держави, якого цитує пресслужба Офісу Президента.
Деталі
Так, президент наголосив на важливості схвалення на пленарному засіданні двох резолюцій Генеральної Асамблеї, які Україна спільно з партнерами планує подати на розгляд: “Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна” та “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів”.
“Ці документи є практичним інструментом із захисту прав людини на окупованій території та запобігання подальшому перетворенню Криму на військову базу з ядерною зброєю — прямій загрозі для глобальної безпеки”, — зауважив Президент України.
Зеленський також ознайомив співрозмовника з підсумками саміту Кримської платформи та акцентував увагу на тому, що досягнення кінцевої мети цієї ініціативи — повернення Криму — є шляхом до відновлення поваги до Статуту ООН.
Він наголосив, що для України ключовим пріоритетом у межах ООН залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності, деокупація Донбасу й Криму.
Важливо
Організація об’єднаних націй не брала участі в установчому саміті “Кримської платформи”, що проходив у Києві 23 серпня.
Зі слів міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, ООН проігнорувала саміт і не була на ньому представлена з “абсолютно політичних мотивів”.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський виступить на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй сьогодні, 22 вересня.
На відкритті сесії напередодні вже виступили Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президент 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй Абдулла Шахід, Президент Бразилії Жаїр Болсонару та Президент США Джозеф Байден.