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Зеленський відзначив держнагородами 20 службовців цивільного захисту

Зеленський відзначив держнагородами 20 службовців цивільного захисту

Київ • УНН

 • 13023 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 20 службовців органів служби цивільного захисту. Відповідний указ №267/2020 від 3 липня оприлюднено на сайті Президента, передає УНН.

Відповідно до указу, за "особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зразкове виконання службового обов’язку", Зеленський постановив нагородити орденом "За мужність" III ступеня 9 осіб.

Крім того, одного службовця Президент постановив нагородити орденом Данила Галицького, ще дев’ятьох - нагородити медаллю "За бездоганну службу" III ступеня.

Як повідомляв УНН, раніше Президент Зеленський відзначив державними нагородами 122 медпрацівника.

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