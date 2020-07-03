Зеленський відзначив держнагородами 20 службовців цивільного захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 20 службовців органів служби цивільного захисту. Відповідний указ №267/2020 від 3 липня оприлюднено на сайті Президента, передає УНН.
Відповідно до указу, за "особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зразкове виконання службового обов’язку", Зеленський постановив нагородити орденом "За мужність" III ступеня 9 осіб.
Крім того, одного службовця Президент постановив нагородити орденом Данила Галицького, ще дев’ятьох - нагородити медаллю "За бездоганну службу" III ступеня.
Як повідомляв УНН, раніше Президент Зеленський відзначив державними нагородами 122 медпрацівника.