Зеленский отметил госнаградами 20 служащих гражданской защиты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 20 сотрудников органов службы гражданской защиты. Соответствующий указ №267/2020 от 3 июля опубликован на сайте Президента, передает УНН.
Согласно указу, за "личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебного долга", Зеленский постановил наградить орденом "За мужество" III степени 9 человек.
Кроме того, одного служащего Президент постановил наградить орденом Даниила Галицкого, еще девять - наградить медалью "За безупречную службу" III степени.
Как сообщал УНН, ранее Президент Зеленский отметил государственными наградами 122 медработника.