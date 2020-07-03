Зеленский отметил госнаградами 20 служащих гражданской защиты

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 64785 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 94697 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 117143 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 125593 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 126907 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 168803 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 120982 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 154962 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104896 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103049 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

5 марта, 04:22 • 58339 просмотра
Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

5 марта, 05:05 • 43618 просмотра
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

5 марта, 07:19 • 62163 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 65697 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 61561 просмотра
публикации
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 8020 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 127066 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 168807 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 154965 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 404899 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 23267 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 61561 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 65697 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 102153 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 112788 просмотра
Актуальное
Зеленский отметил госнаградами 20 служащих гражданской защиты

Зеленский отметил госнаградами 20 служащих гражданской защиты

Киев  •  УНН

 • 13006 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 20 сотрудников органов службы гражданской защиты. Соответствующий указ №267/2020 от 3 июля опубликован на сайте Президента, передает УНН.

Согласно указу, за "личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебного долга", Зеленский постановил наградить орденом "За мужество" III степени 9 человек.

Кроме того, одного служащего Президент постановил наградить орденом Даниила Галицкого, еще девять - наградить медалью "За безупречную службу" III степени.

Как сообщал УНН, ранее Президент Зеленский отметил государственными наградами 122 медработника.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы