Зеленський відвідав Стіну плачу

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 496 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 6786 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 14439 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 207122 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 147278 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 129179 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 133901 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 149188 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148459 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231252 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.9м/с
46%
Популярнi новини

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 17930 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 16597 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 24678 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 16644 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 14931 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 496 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 207122 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 183985 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 302818 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 324623 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 17644 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 10340 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 60221 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 42767 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 56812 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Зеленський відвідав Стіну плачу

Київ • УНН

 • 17176 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в Єрусалимі відвідав Стіну плачу, де долучився до молитви за мир в Україні. Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook, передає УНН.

Зеленський відвідав Стіну плачу

"Президент України Володимир Зеленський відвідав Стіну плачу, де долучився до молитви за мир в Україні", - йдеться в повідомленні.

В ОП зазначили, що молитву прочитали головний рабин Києва Моше Реувен Асман, рабин Рав Шалом Аруш і головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабінович.

"Мир – це головне, що потрібно Україні. Важливо, щоб молитва за мир звучала в таких святих місцях", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у четвер, 23 січня розпочався робочий візит Президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю.

Планувалось, що Президент візме участь у Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, але прибувши на місце, члени української делегації на чолі із Зеленським в Ізраїлі вирішили віддати свої місця на форумі тим, хто пережив цю страшну трагедію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.42
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,234.04
Ethereum
$1,551.66