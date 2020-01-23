Зеленський відвідав Стіну плачу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в Єрусалимі відвідав Стіну плачу, де долучився до молитви за мир в Україні. Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook, передає УНН.
"Президент України Володимир Зеленський відвідав Стіну плачу, де долучився до молитви за мир в Україні", - йдеться в повідомленні.
В ОП зазначили, що молитву прочитали головний рабин Києва Моше Реувен Асман, рабин Рав Шалом Аруш і головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабінович.
"Мир – це головне, що потрібно Україні. Важливо, щоб молитва за мир звучала в таких святих місцях", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, у четвер, 23 січня розпочався робочий візит Президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю.
Планувалось, що Президент візме участь у Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, але прибувши на місце, члени української делегації на чолі із Зеленським в Ізраїлі вирішили віддати свої місця на форумі тим, хто пережив цю страшну трагедію.