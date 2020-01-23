Зеленский посетил Стену плача
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Иерусалиме посетил Стену плача, где присоединился к молитве за мир в Украине. Об этом сообщает Офис Президента в Facebook, передает УНН.
"Президент Украины Владимир Зеленский посетил Стену плача, где присоединился к молитве за мир в Украине", - говорится в сообщении.
В ОП отметили, что молитву прочитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, раввин Рав Шалом Аруш и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.
"Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", - отметил Зеленский.
Напомним, в четверг, 23 января, начался рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Израиль.
Планировалось, что Президент примет участие во Всемирном форуме памяти Холокоста, но прибыв на место, члены украинской делегации во главе с Зеленским в Израиле решили отдать свои места на форуме тем, кто пережил эту страшную трагедию.