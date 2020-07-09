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Зеленський відвідав перинатальний центр на Волині, де допомагають дітям вагою від 500 грамів

Зеленський відвідав перинатальний центр на Волині, де допомагають дітям вагою від 500 грамів

Київ • УНН

 • 12864 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Волинь відвідав обласний перинатальний центр у Луцьку, у якому надають допомогу дітям, в тому числі тим, які народилися з малою та екстремально малою масою тіла від 500 грамів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Під час робочої поїздки на Волинь Президент України Володимир Зеленський відвідав Волинський обласний перинатальний центр у Луцьку. Як розповіла главі держави генеральний директор центру Ірина Горавська, медзаклад є новоствореним – розпочав свою роботу 12 вересня 2019 року. Перинатальний центр став базою для надання комплексу послідовних, доступних, якісних та безпечних перинатальних послуг від моменту зачаття до народження та реабілітації дітей раннього віку. Це єдиний заклад у Волинській області, де можуть надати повний обсяг допомоги дітям з малою та екстремально малою масою тіла від 500 грамів. У центрі зосереджено найсучасніше обладнання на суму понад 100 млн грн”, - розповіли в ОП.

Вказано, що заклад має 102 стаціонарних ліжка, 18 реанімаційних (по дев’ять дорослих та дитячих відповідно). Потужність консультативно-діагностичного відділення становить 200 відвідувань за зміну.

“За час роботи закладу прийнято 1732 пологів, народилось 1765 дітей, одна трійня, 32 двійні. 10% пологів – передчасні (22-27 тижнів), народилося 18 дітей з екстремально малою масою тіла, до 1000 грамів”, - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що Президенту продемонстрували реанімаційне відділення, де виходжують новонароджених, що з'явилися на світ дочасно і з критично низькою вагою. Також Володимиру Зеленському показали умови, у яких народжуються діти

“Цей заклад – приклад того, яким має бути кожен перинатальний центр в Україні”, – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський на Буковині відвідав новий перинатальний центр і привітав першу породіллю.

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