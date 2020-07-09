Зеленский посетил перинатальный центр на Волыни, где помогают детям весом от 500 граммов

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Волынь посетил областной перинатальный центр в Луцке, в котором оказывают помощь детям, в том числе тем, которые родились с малой и экстремально низкой массой тела от 500 граммов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.