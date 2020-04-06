Зеленський відповів на петицію щодо відкликання підписів України під протоколом ТКГ у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо відкликання підписів представників України під протоколом засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року зазначивши, що Президент не має таких повноважень за законодавством, повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт Глави держави.
"Петиція Президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу з вимогою негайно відкликати підписи представника України і погодження керівника Офісу Президента України під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року", - йдеться в тексті петиції.
Наразі петиція набрала понад 28 тис. голосів з 25 тис. необхідних.
"Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України", відтак уповноваження Президентом України на підписання/рішення про відкликання підписів під робочим документом засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року не регламентовано законодавством", - відповів Зеленський.
За його словами, запрошені з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях України можуть бути залучені до дискусій на майданчику ТКГ та в її робочих підгрупах, у тому числі до будь-яких консультативних механізмів, виключно у разі досягнення згоди у тристоронньому форматі – між Україною, Росією та ОБСЄ.
"Підписання Протоколу ТКГ 11 березня 2020 року є частиною поточної роботи з реалізації Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також інших документів, які складають "пакет" досягнутих у Мінську домовленостей", - зазначив Зеленський.
Також він наголосив, що Консультативна рада має стати технічним інструментом із дорадчими функціями в рамках політичної підгрупи ТКГ для обговорення згаданих вище питань за участю громадян України - як вимушених переселенців, так і українців, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, за підсумками засідання ТКГ 11 березня, Офіс Президента повідомив про досягнення домовленностей і про створення Консультативної ради.