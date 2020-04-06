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Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей Украины под протоколом ТКГ в Минске

Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей Украины под протоколом ТКГ в Минске

Киев  •  УНН

 • 15159 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей представителей Украины под протоколом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года отметив, что президент не имеет таких полномочий по законодательству, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Главы государства.

"Петиция Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу с требованием немедленно отозвать подписи представителя Украины и согласования руководителя Офиса Президента Украины под Протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года", - говорится в тексте петиции.

Сейчас петиция набрала более 28 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.

"Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия Президентом Украины на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентированы законодательством", - ответил Зеленский.

По его словам, приглашенные из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате - между Украиной, Россией и ОБСЕ.

"Подписание Протокола ТКГ 11 марта 2020 года является частью текущей работы по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске договоренностей", - отметил Зеленский.

Также он подчеркнул, что Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ для обсуждения упомянутых выше вопросов с участием граждан Украины - как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.

Напомним, по итогам заседания ТКГ 11 марта, Офис Президента сообщил о достижении договоренностей и о создании Консультативного совета.

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