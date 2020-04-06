Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей Украины под протоколом ТКГ в Минске

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отзыве подписей представителей Украины под протоколом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года отметив, что президент не имеет таких полномочий по законодательству, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Главы государства.