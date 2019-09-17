Зеленський відповів на петицію щодо фінансування політичних партій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію "Скасувати бюджетне фінансування політичних партій в Україні", розміщену на сайті офіційного інтернет-представництва Глави держави 23 липня, передає УНН із посиланням на відповідь, розміщену на сайті Президента.
"…Зважаючи на несприйняття значною частиною громадян державного фінансування діяльності політичних партій, особливо у його нинішньому вигляді, мною внесено на розгляд парламенту проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", яким передбачено, що право на отримання державного фінансування статутної діяльності мають лише ті політичні партії, які на останніх виборах народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримали не менше 5 відсотків голосів", - написав Президент.
Крім того, за словами Зеленського, передбачено значно скоротити щорічний обсяг державного фінансування партій: з двох до однієї сотої розміру мінімальної зарплати, помноженого на кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі на останніх парламентських виборах.
Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік передбачені видатки на державне фінансування партій.