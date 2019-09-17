Зеленский ответил на петицию о финансировании политических партий
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию "Отменить бюджетное финансирование политических партий в Украине", размещенную на сайте официального интернет-представительства Главы государства 23 июля, передает УНН со ссылкой на ответ, размещенный на сайте Президента.
"...Учитывая неприятие значительной частью граждан государственного финансирования деятельности политических партий, особенно в его нынешнем виде, мною внесен на рассмотрение парламента проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", которым предусмотрено, что право на получение государственного финансирования уставной деятельности имеют только те политические партии, которые на последних выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе получили не менее 5 процентов голосов", - написал Президент.
Кроме того, по словам Зеленского, предусмотрено значительно сократить ежегодный объем государственного финансирования партий: с двух до одной сотой размера минимальной зарплаты, умноженного на количество избирателей, принявших участие в голосовании во многомандатном избирательном округе на последних парламентских выборах.
Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрены расходы на государственное финансирование партий.