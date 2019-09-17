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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 80276 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113908 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105677 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112399 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120650 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148774 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149033 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Зеленский ответил на петицию о финансировании политических партий

Зеленский ответил на петицию о финансировании политических партий

Киев  •  УНН

 • 10825 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию "Отменить бюджетное финансирование политических партий в Украине", размещенную на сайте официального интернет-представительства Главы государства 23 июля, передает УНН со ссылкой на ответ, размещенный на сайте Президента.

"...Учитывая неприятие значительной частью граждан государственного финансирования деятельности политических партий, особенно в его нынешнем виде, мною внесен на рассмотрение парламента проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", которым предусмотрено, что право на получение государственного финансирования уставной деятельности имеют только те политические партии, которые на последних выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе получили не менее 5 процентов голосов", - написал Президент.

Кроме того, по словам Зеленского, предусмотрено значительно сократить ежегодный объем государственного финансирования партий: с двух до одной сотой размера минимальной зарплаты, умноженного на количество избирателей, принявших участие в голосовании во многомандатном избирательном округе на последних парламентских выборах.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрены расходы на государственное финансирование партий.

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